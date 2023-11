Voor epische sensatiezoekers en gaming-adrenalinejunkies biedt Bike Trials Junkyard je de extreme uitdaging van hardcore circuitcompetities. Rijd door elk autokerkhofparcours op een ATV om punten te verzamelen en nieuwe voertuigen te ontgrendelen, zoals een epische BMX-motor. De ATV-bewegingen zijn lastig, omdat elke harde acceleratie, stunt of vertraging je fiets kan laten crashen. Je doel is een race naar de finish over 10 parcoursen, elk uitdagender en vol obstakels dan de vorige. De 3D-graphics plaatsen je IN het spel, waardoor je upgrades kunt uitvoeren aan je ATV of motor terwijl je de adrenaline door je aderen voelt stromen.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Bike Trials Junkyard. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.