Speel Granny gratis online met de mobiele cloud van now.gg. Granny is de huiveringwekkende, bloedstollende horror Arcade-ervaring van DVloper. Gevangen tussen de vervallen kamers en vervallen gangen van oma's huis, moet je je een weg banen naar de vrijheid. Zorg er wel voor dat oma je niet ziet rondsluipen; ze vat bedrog niet lichtvaardig op. Niets is te vergelijken met de liefde van een grootmoeder. Om je dichtbij te houden, heeft oma je opgesloten in haar huis. Ze heeft de staat van beleg in het huis ingevoerd om te voorkomen dat jij probeert te ontsnappen. Je ziet geen andere optie: het is tijd om een ​​stap te zetten. Ga haar huis uit, maar ga voorzichtig te werk! De oude vleermuis heeft scherpe oren. Als je iets omver gooit, komt ze naar je toe rennen om je te ‘helpen’. Blijf verborgen in de kasten en onder matrassen. Je hebt vijf dagen.

Website: now.gg

