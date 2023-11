Brutal.io is een online game van de maker van Wings.io. Sluit je aan bij dit slimme 2D-fysicaspel en speel in realtime, met miljoenen spelers over de hele wereld. Bestuur je auto en gooi je dorsvlegel tegen andere spelers. Makkelijk te spelen, moeilijk te beheersen. Klik om je dorsvlegel los te laten en klik nogmaals om hem terug te krijgen. Groene schildwachten zullen energie van je stelen als je te veel afgeleid raakt. De gameplay van Brutal.io is gebaseerd op pure 2D-fysica. Na een tijdje spelen begin je met het ontwikkelen van je eigen slimme strategieën om je vijanden te vangen, of dat nu is door ze tegen een muur te verpletteren, op ze te wachten bij de ingang van het centrale gebied of door ze midden tussen je auto en je dorsvlegel te verrassen.

Website: brutal.io

