Bonk is een natuurkundespel voor meerdere spelers, voor maximaal acht spelers tegelijk. Duw je tegenstanders van de rand van het level, de laatste man die overblijft, wint! Vecht tegen je vrienden of wie dan ook, waar ook ter wereld, in last-man-standing- of teamgebaseerde wedstrijden. Bonk.io is een spel van zowel strategie als ruwe vaardigheid. Positioneer jezelf zorgvuldig en het ontwijken van een inkomende botsing kan net zo effectief zijn als het inslaan van je vijanden! Gebruik de pijltjestoetsen om te bewegen en houd X ingedrukt om jezelf zwaarder te maken. Als je zwaar bent, heb je veel meer momentum, dus je zult vijanden veel verder bashen, en je bent veel moeilijker om rond te duwen. Maar je zult ook veel minder wendbaar zijn! Gebruik de in-game level-editor om eenvoudig je eigen kaarten te maken en er vervolgens op te spelen! Speel op honderden miljoenen aangepaste kaarten die door de community zijn gemaakt, en upload je eigen kaarten zodat anderen erop kunnen spelen. Gebruik de snelspeelfunctie om snel aan een game te beginnen, of maak aangepaste games en stel deze in zoals jij wilt. Bonkio wordt voortdurend bijgewerkt met nieuwe functies en verbeteringen, dus kom regelmatig terug! En vooral: veel plezier!

Website: bonk.io

