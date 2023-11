YOOX Net-a-Porter Group SpA is een Italiaanse online moderetailer opgericht op 5 oktober 2015 na de fusie tussen Yoox Group en Net-a-porter Group. Yoox werd oorspronkelijk opgericht door Federico Marchetti in Milaan in 2000, en Net-a-Porter werd in 2000 opgericht door Natalie Massenet in Londen.

Website: yoox.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan YOOX. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.