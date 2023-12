Vudu is een Amerikaanse digitale videotheek en streamingdienst die eigendom is van Fandango Media, een dochteronderneming van NBCUniversal. Het bedrijf biedt transactionele video-on-demand verhuur en digitale aankopen van films, evenals integratie met digitale lockerdiensten voor het streamen van digitale kopieën van films die als homevideo in de detailhandel zijn gekocht. De dienst richtte zich aanvankelijk op een digitale mediaspeler die bekend staat als de Vudu Box. In 2010 begon het bedrijf zijn hardwareactiviteiten op te geven en zich te concentreren op de integratie van zijn service en het bijbehorende app-platform in apparaten van derden, zoals televisies en Blu-ray Disc-spelers. Het bedrijf biedt zijn diensten sindsdien online aan, via mobiele apps en op apparaten zoals digitale mediaspelers en smart-tv's. In 2010 werd Vudu verkocht aan Walmart. In 2020 verwierf Fandango Media Vudu voor een niet bekendgemaakt bedrag.

Website: vudu.com

