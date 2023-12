BBC iPlayer is een internetstreaming-, catchup-, televisie- en voormalige radiodienst van de BBC. De service is beschikbaar op een breed scala aan apparaten, waaronder mobiele telefoons en tablets, pc's en slimme televisies. iPlayer-services die aan Britse kijkers worden geleverd, bevatten geen commerciële advertenties. De termen BBC iPlayer, iPlayer en BBC Media Player verwijzen naar verschillende methoden voor het bekijken of beluisteren van dezelfde inhoud. Het bekijken of opnemen van live televisie-uitzendingen van een Britse omroep, of het bekijken van BBC TV catchup- of BBC TV on demand-programma's in het Verenigd Koninkrijk zonder een tv-licentie is een strafbaar feit. In 2015 meldde de BBC dat zij op weg was naar het afspelen van audio en video-inhoud via open HTML5-standaarden in webbrowsers in plaats van via Flash of hun mobiele Media Player-app. Op 17 oktober 2018 werd het merk BBC 'iPlayer Radio' vervangen door BBC Sounds.

Website: bbc.co.uk

