BBC News is een operationele bedrijfsafdeling van de British Broadcasting Corporation (BBC) die verantwoordelijk is voor het verzamelen en uitzenden van nieuws en actualiteiten. De afdeling is 's werelds grootste nieuwsorganisatie en genereert dagelijks ongeveer 120 uur radio- en televisie-uitzendingen, evenals online nieuwsverslaggeving. De dienst beschikt over 50 buitenlandse nieuwsbureaus met meer dan 250 correspondenten over de hele wereld. Fran Unsworth is sinds januari 2018 directeur Nieuws en Actualiteit. Het jaarlijkse budget van de afdeling bedraagt ​​ruim £ 350 miljoen; het heeft 3.500 medewerkers, van wie 2.000 journalisten. De binnenlandse, mondiale en online nieuwsafdelingen van BBC News zijn gehuisvest in de grootste live redactiekamer van Europa, in Broadcasting House in het centrum van Londen. Parlementaire verslaggeving wordt geproduceerd en uitgezonden vanuit studio's in Millbank in Londen. Via de BBC English Regions heeft de BBC ook regionale centra in heel Engeland en nationale nieuwscentra in Noord-Ierland, Schotland en Wales. Alle landen en Engelse regio's produceren hun eigen lokale nieuwsprogramma's en andere actualiteiten- en sportprogramma's. De BBC is een quasi-autonome onderneming die bij koninklijk handvest is geautoriseerd, waardoor zij operationeel onafhankelijk is van de regering, die niet de macht heeft om haar directeur-generaal te benoemen of te ontslaan, en van haar eist dat zij onpartijdig rapporteert. Echter, zoals bij alle grote mediakanalen, wordt het beschuldigd van politieke vooringenomenheid vanuit het hele politieke spectrum, zowel binnen het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten.

Website: bbc.com

