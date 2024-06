VoIP.ms werd in 2007 opgericht door een groep IT- en zakelijke professionals die geloofden dat er een betere manier was om internettelefoniediensten aan te bieden aan bedrijven die, net als zij, verlangden naar hoogwaardige communicatieoplossingen. VoIP.ms is strikt 'Bring-Your-Own-Device' en rekent af met de beperkingen en het dure handwerk dat bij sommige telefonieaanbieders gepaard gaat. Hierdoor kan VoIP.ms onbeperkte aandacht besteden aan het onderhouden van een breed toegankelijke en veelzijdige service. Naast het beste selfservice cloudtelefonieplatform op de markt, biedt VoIP.ms als een van de weinige aanbieders haar diensten vrijblijvend en tegen de scherpste prijzen aan, alles met een hoog service- en kwaliteitsniveau.

Website: voip.ms

