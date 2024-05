Veepan ERP

Veepan is cloudgebaseerde ERP-software voor elk bedrijf. Het werd in november 2018 opgericht in New Delhi, India. De diensten van Veepan omvatten: 1) Factureringssoftware 2) Voorraadbeheer 3) Boekhouding 4) Ondersteuning voor GST-indiening 5) Beheer verkopen en aankopen 6) Beheer zakelijke uitgaven 7) Volg betalingen 8) Beheer klanten en leveranciers 9) Aanpassingen. Daarnaast verzorgt Veepan ook 1) Digitale marketing 2) Websitecreatie 3) Bedrijfsadvies

Website: veepan.com

