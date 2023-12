Upnify CRM is een verkoopsysteem ontworpen door professionele verkopers. Via de geautomatiseerde tools en rapporten van Upnify kunt u uw reactiesnelheid versnellen en uw vervolgpatronen versterken, waarbij u de activiteiten van verkoopmanagers controleert, zoals: follow-ups, oproepen, bezoeken , videoconferenties, offertes, e-mails, whatsApp, sms, etc. Neem de controle over uw verkoopproces en verkoop meer met Unify CRM.

Website: upnify.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Upnify CRM. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.