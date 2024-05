Tyler Technologies (NYSE: TYL) levert geïntegreerde software- en technologiediensten aan de publieke sector. De end-to-end-oplossingen van Tyler stellen lokale, provinciale en federale overheidsinstanties in staat om efficiënt en transparant met bewoners en elkaar samen te werken. Door gegevens en processen uit verschillende systemen met elkaar te verbinden, transformeren de oplossingen van Tyler de manier waarop klanten bruikbare inzichten verkrijgen in kansen en oplossingen voor hun gemeenschappen. Tyler heeft meer dan 40.000 succesvolle installaties verspreid over bijna 13.000 locaties, met klanten in alle 50 staten, Canada, het Caribisch gebied, Australië en andere internationale locaties. Tyler is talloze keren erkend voor groei en innovatie, waaronder de GovTech 100-lijst van Government Technology. Meer informatie over Tyler Technologies, een S&P 500-bedrijf met hoofdkantoor in Plano, Texas, is te vinden op tylertech.com.

Website: tylertech.com

