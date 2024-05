Coveo is een in Quebec City gevestigd software-as-a-service (SaaS)-bedrijf dat een cloudgebaseerd platform biedt om digitale ervaringen intelligenter te maken, en specifieke software levert die op dat platform is gebouwd. De Coveo Relevance Cloud™ maakt gebruik van zoek-, analyse- en machine learning-technologieën om ongelijksoortige inhoud en gegevens te verenigen en de levering van relevante, gepersonaliseerde informatie te automatiseren. Coveo biedt oplossingen voor e-commerce, klantenservice en personeelsvaardigheid. Het bedrijf wordt erkend als een leider in het Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, een leider in The Forrester Wave™: Cognitive Search en een sterke performer in The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.

Website: coveo.com

