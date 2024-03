Tikao is een marketingplatform voor duurzame merken, dat gebruik maakt van de kracht van AI-modellen die zijn getraind op het Sustainability Marketing Framework. Het platform bedient momenteel drie (3) categorieën in duurzame mode, persoonlijke verzorging en voeding en biedt (a) diagnostiek (van activa) voor marketingeffectiviteit (b) ontwerp van creatieve communicatie (Google Advertising, Amazon Listing (tekst, afbeelding, video's ), sociale advertenties, webinhoud, belangrijke visuals, productdetailpagina's); en (c) Naleving (claimchecker) van alle bestaande communicatiemiddelen tegen opkomende greenwashing-regelgeving in de EU, de VS en Australië. Gebruikers kunnen Tikao.ai inzetten om op ondernemingsniveau te schalen, door op API gebaseerde integratie met de bestaande Marketing Tech Stack.

