Doubletick is gratis en onbeperkte e-mailtracking voor Gmail en Google Workspace (G Suite) met realtime bureaubladmeldingen en WhatsApp-achtige dubbele vinkjes (✓✓) in uw verzonden vakje. Een enkel blauw vinkje ✓ geeft aan dat er een e-mail is verzonden, maar nog moet worden geopend door de ontvanger. Dubbele blauwe vinkjes ✓✓ betekenen dat uw e-mail door de ontvanger is geopend en grijze vinkjes geven aan dat e-mail niet wordt bijgehouden.

