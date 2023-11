Met het CRM van Marketware is het eenvoudiger dan ooit om de effectiviteit van verbindingsactiviteiten voor belangrijke groei-initiatieven te plannen, volgen en meten. U bent beter gewapend om artsenverloop en omzetverlies te voorkomen door georganiseerde tijdlijnen en taaktoewijzingen aan te houden. Onze eenvoudig te gebruiken oplossing integreert claimgegevens in de PRM om u te helpen inzicht te krijgen in de patiëntenmix, de mix van betalers, het claimvolume en gedeelde patiëntverbindingen op zorgverlenerniveau, zodat u het rendement op bezoek kunt evalueren.

