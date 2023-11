TrueBees is de eerste deepfakes-detector die door AI gegenereerde portretten die op sociale media worden gedeeld, kan detecteren en de verspreiding ervan over het internet kan voorkomen. Controleer de betrouwbaarheid van afbeeldingen snel en eenvoudig. Deel alleen foto's die u 100% kunt vertrouwen. Help mee in de strijd tegen deepfakes en desinformatie.

Website: truebees.eu

