Marketingautomatiseringssoftware - Populairste apps - Saoedi-Arabië

Braze is een toonaangevend platform voor klantbetrokkenheid dat duurzame verbindingen mogelijk maakt tussen consumenten en merken waar ze van houden. Met Braze kan elke marketeer elke hoeveelheid gegevens uit elke bron verzamelen en hierop actie ondernemen, zodat hij in realtime op creatieve wijze met klanten kan communiceren, via verschillende kanalen en vanaf één platform. Van cross-channel messaging en trajectorkestratie tot Al-aangedreven experimenten en optimalisatie, Braze stelt bedrijven in staat absoluut boeiende relaties met hun klanten op te bouwen en te onderhouden die groei en loyaliteit bevorderen. Het bedrijf is erkend als een 2024 US News Best Technology Companies to Work For, is een 2023 UK Best Workplace for Women door Great Place to Work en werd door Gartner® uitgeroepen tot leider in het 2023 Magic Quadrant™ voor Multichannel Marketing Hubs en in The Forrester Wave™: Cross-Channel Marketing Hubs, Q1 2023. Braze heeft zijn hoofdkantoor in New York en meer dan 10 kantoren in Noord-Amerika, Europa en APAC. Meer informatie vind je op braze.com.