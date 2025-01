Marketingautomatiseringssoftware - Populairste apps - Portugal

Pyze

pyze.com

Pyze Growth Intelligence richt zich op de steeds belangrijker wordende zakelijke behoefte om gebruikers op verschillende platforms te betrekken en te behouden. Pyze ontwikkelt holistische gebruikersprofielen door gebruikersgedrag op verschillende platforms samen te voegen en maakt realtime, gerichte betrokkenheids- en personalisatiecampagnes mogelijk om geïndividualiseerde ervaringen voor alle gebruikers te garanderen: - Verkrijg concurrentievoordeel door inzicht te krijgen in gebruikersclusters, trends, patronen en afwijkingen - Bied gepersonaliseerde betrokkenheid, inhoud en ervaring voor gebruikers op basis van acties, gedrag en gebruiksmijlpalen - Voer geautomatiseerde campagnes uit om merkloyaliteit, omzet, betrokkenheid of gewenste bedrijfsdoelstelling te maximaliseren Pyze biedt een marketing- en intelligentieplatform dat is ontworpen om uitgevers van mobiele en webapps in staat te stellen de groei te maximaliseren door middel van geautomatiseerde analyse en betrokkenheid en personalisatie. Pyze maakt gebruik van machine learning om segmentatie te automatiseren voor het clusteren van gebruikers op basis van gedeelde kenmerken en maakt geautomatiseerde betrokkenheid en personalisatie met elke groep gebruikers mogelijk om de gewenste bedrijfsresultaten te bereiken. Pyze biedt een end-to-end oplossing voor het automatiseren van het vastleggen van gegevens, analyses, segmentatie, campagne-uitvoering en personalisatie op verschillende platforms. Pyze biedt een aantal geavanceerde marketingdiensten om diepgaand inzicht te krijgen in gebruikersgedrag op verschillende platforms en zo een betekenisvolle klantbetrokkenheid te stimuleren. Mogelijkheden en voordelen: Het Pyze Growth Intelligence Platform beschikt over een aantal kernmogelijkheden die de oplossing afstemmen op de doelstellingen van uw organisatie. Wij erkennen dat organisaties verschillende bedrijfsdoelstellingen hebben en een zeer schaalbaar platform hebben ontwikkeld dat elk specifiek doel kan bereiken. - Gebruiks- en gedragsanalyse maakt inzicht in trends, patronen en gedrag bij internet- en mobiele app-gebruikers mogelijk om inzichten te analyseren, visualiseren, verkennen en hierop actie te ondernemen. - Geautomatiseerde segmentatie stelt merken in staat zich nauwkeurig te richten op specifieke gebruikerssets via geautomatiseerde segmentatie en realtime verkenningen over het gehele gebruikersbestand. - Contextuele marketing bepaalt de tijd en plaats waar elke gebruiker het meest ontvankelijk is voor berichten en maakt gebruik van gebruikspatronen, context en andere factoren om de juiste boodschap op het juiste moment over te brengen. - Growth Automation maakt werkstroom- en gedragsgestuurde geautomatiseerde betrokkenheid bij elke gebruiker mogelijk om gebruikers gedurende hun hele leven te onboarden, activeren, betrekken en behouden. - Met personalisatie-intelligentie kunnen merken elke ervaring personaliseren, inclusief contentfeeds, gebruikersinterfaces, communicatieberichten, specifieke functies en producten. - App-groepen bieden geaggregeerde gegevens over gebruikersgedrag in mobiele en web-apps om omnichannel-campagnes, platformonafhankelijke personalisatie en benchmarking mogelijk te maken.