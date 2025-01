Marketingautomatiseringssoftware - Populairste apps - Filipijnen

Right On Interactive

rightoninteractive.com

Technologie zal altijd evolueren, maar betrokkenheid is tijdloos. Betrokken klanten genereren meer omzet en worden vaak uw pleitbezorgers. Bij Right On Interactive hebben we de winstgevende groei zien aanhouden wanneer marketeers engagement zien als een reis en niet alleen als een campagne. Daarom hebben we onze software ontworpen om het concept van Customer Lifecycle Marketing te automatiseren, waardoor inzicht wordt geboden in wie het beste bij een organisatie past en het meest betrokken is in elke fase van het klanttraject – van potentiële klant tot enthousiaste fan. Onze cloudgebaseerde oplossing brengt de volledige merkervaring van de klant in kaart, van berichtgeving tot productgebruik. Marketeers en verkoopteams kunnen precies weten waar een prospect of klant zich bevindt in hun relatie met een merk, en hoe ze het beste kunnen worden benaderd om de levenslange waarde te maximaliseren. Bij Right On Interactive geloven we in het aantrekken en werven van de best passende klanten voor het leven.