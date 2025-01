CRM-software - Populairste apps - Portugal

Cratio CRM

cratiocrm.com

Cratio CRM Software is cloud- en mobiele CRM-software waarmee organisaties het volledige verkoopproces efficiënt kunnen beheren vanaf één enkel platform. Catio CRM is eenvoudig te gebruiken, betaalbaar en aanpasbaar. De software beschikt over alle benodigde functies voor volledige verkoopautomatisering. Producteigenschappen: ** Leadbeheersysteem -> Lead automatisch vastleggen -> Distribueer leads naar het verkoopteam -> Stuur gepersonaliseerde e-mail en sms naar klanten -> Identificeer en focus op hot/winnende leads -> Pas het leadscherm aan uw bedrijf aan -> Bewaak de leadstatus met tijdlijn en gebruikersactiviteiten ** Beheer van verkoopactiviteiten -> Plannen, toewijzen, bijhouden van beoordelingen - oproepen, taken en bezoeken -> Stuur op tijd e-mail-/sms-herinneringen naar het verkoopteam -> Stuur e-mail/sms naar klanten met één klik -> Ontvang dagelijkse activiteiten- en verkooprapporten per e-mail -> Bekijk gemiste, achterstallige of geëscaleerde activiteiten -> Houd dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse teamproductiviteitsrapporten bij ** Mobiele CRM-software -> Dagelijks activiteitenplan in mobiel -> Bezoekupdates met één klik -> Bel, e-mail klanten rechtstreeks vanuit de app -> Klantadres met kaarten -> GPS-locatiegebaseerde activiteitsupdates -> Mobiele CRM Werkt op Android & IOS ** Klantcommunicatie -> Automatische sms- en e-mailwaarschuwingen -> Massale e-mail en sms met sjablonen -> Cloudtelefonie-integratie -> Klik om de service te bellen -> Oproepopnamen in audioformaat -> Geïntegreerde e-mail, sms en spraak 5 redenen om voor Catio CRM te kiezen: * Betaalbaar. Bespaar minimaal 50% op de CRM-kosten. * Eenvoudig te gebruiken en toch met alle benodigde CRM-functies * Beveiligde, schaalbare en cloudoplossing van wereldklasse * Beste ondersteuning en toegewijd klantsuccesteam * Volledig aanpasbaar aan uw bedrijf Over het bedrijf: Cratio Software is een softwareproductontwikkelingsbedrijf gevestigd in Chennai, India. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van domeinspecifieke CRM-software voor mobiele verkoop met minder tijd en kosten. Het oprichtersteam bestaat uit mensen met meer dan 15 jaar ervaring in softwareontwikkeling en producten.