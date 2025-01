Software voor zakelijke instant messaging - Populairste apps - Polen

Clinked

clinked.com

Clinked is een cloudgebaseerd klantenportaal en samenwerkingstool. Het stelt teams, projectgroepen en zakelijke klanten in staat om allemaal efficiënt samen te werken aan documenten en bestanden vanuit een veilige cloudomgeving. We bieden 3 hoofdportalopties: 1. Gemakkelijk (kant-en-klaar, eenvoudig aanpasbaar portaal). 2. Op maat gemaakt (portal op maat gebouwd op de Clinked-infrastructuur volgens uw specifieke vereisten). 3. Virtuele dataroom. Alle portals bieden een breed scala aan functies, waarvan er hieronder enkele worden vermeld. Verbeter uw bedrijfsimago * Clinked klantenportaal kan op maat worden gemaakt en worden voorzien van een whitelabel. * Gebruik uw eigen URL, b.v. https://klanten.uwbedrijf.com. * Native mobiele merkapps zijn beschikbaar voor Android en iOS. Samenwerken en communiceren * Update klanten met realtime activiteitenstromen en projectvoortgangsbeheer. * Wijs taken toe aan individuele teamleden of deel de werklast met meer dan één gebruiker. * Voer efficiënte discussies, communiceer via @mentions, instant 1-2-1 en groepschat, en microblogging. * Zoeken in volledige tekst. Een beveiligd klantenportaal * 256 bit SSL tijdens verzending en AES-codering in rust. * Tweefactorauthenticatie voor veilige toegang tot uw oplossing. * Accountbeheerders kunnen alle gebruikersactiviteiten in de audit trail bekijken. Nr.1 FTP-alternatief * Sleep bestanden en mappen en zet ze neer om grote bestanden te delen. * Zoek en open bestanden en mappen met de universele zoekbalk. * Bekijk live voorbeelden van uw documenten zonder ze te hoeven downloaden. Integraties * Native integratie met Google Workspace. * Native integratie met AdobeSign, DocuSign en JotForm. * Automatiseer taken en acties met meer dan 3.000 apps via Zapier. * Openbare API. Volledig op maat gemaakt portaal gebouwd volgens uw specificaties * Gebouwd op een robuuste Clinked ISO-gecertificeerde infrastructuur. * Kies uit een breed scala aan bestaande functies. * Voeg nieuwe unieke functies toe die uw bedrijf nodig heeft. * Aangepaste gebruikersinterface die past bij uw gebruiksscenario en workflow. * Eenvoudig ontwerpproces. * Snelle levering.