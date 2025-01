AI-verkoopassistentsoftware - Populairste apps - Qatar

Verse.ai

Verse.ai is een leadconversieplatform dat uw nieuwe leads omzet in verkoopklare kansen via onmiddellijke AI-gedreven en door mensen aangedreven gesprekken. Miljarden dollars worden uitgegeven aan leads, maar op slechts 27% wordt daadwerkelijk gereageerd. Verse.ai is de facto de technologische oplossing geworden voor het meest dringende probleem van elk bedrijf: leadrespons en follow-up. De kans op leadconversie neemt 21x toe, uitsluitend dankzij de directheid van de veelzijdige leadreactie van Verse.io. Door innovatieve technologie te combineren met branche-expertise heeft Verse.ai de perfecte formule ontwikkeld om de tijd te verminderen die wordt besteed aan het doorzoeken van ondermaatse online leads, waardoor verkopers hun focus op serieuze prospects kunnen maximaliseren en hun conversiepercentages tot 300% kunnen verhogen. Het platform is beschikbaar op abonnementsbasis. Het Verse.ai-platform werkt met alle leadtypen, bronnen en CRM’s en stuurt leads automatisch door zodra ze worden ontvangen. In tegenstelling tot statische oplossingen voor leadbetrokkenheid gebruikt Verse.io een perfecte mix van automatisering, menselijk contact en beproefde scripts om direct contact op te nemen met elke lead en deze grondig te onderzoeken. Bovendien biedt Verse.io verkoopteams volledige controle over het leadbetrokkenheidsproces: aangepaste voorkeuren, realtime toegang tot gesprekken en de mogelijkheid om alle betrokkenheidsgegevens terug te sturen naar uw CRM. Zodra de lead als gekwalificeerd wordt beschouwd, wordt deze teruggestuurd naar de verkoper. Deze overdracht vindt plaats via live overdracht of via een afspraak die rechtstreeks in de agenda van een verkoper wordt geboekt. Verse.io fungeert als een verlengstuk van uw team – zowel in geest als in naam. Hierdoor ontstaat er een naadloze ervaring voor het bedrijf en de potentiële klant.