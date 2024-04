We helpen bedrijven in verschillende sectoren de uitdaging te overwinnen van het verkrijgen van hoogwaardige gegevens voor het trainen van hun vision-AI-modellen. Onze oplossing genereert synthetische data waarmee klanten eenvoudig diverse datasets op schaal kunnen creëren. Door gebruik te maken van synthetischeAIdata Enterprise kunnen klanten veel voordelen behalen, waaronder aanzienlijke kostenbesparingen, privacy en naleving van de regelgeving, en hun AI-producten sneller op de markt brengen. In de huidige competitieve markt speelt de nauwkeurigheid van AI-modellen een cruciale rol. Het benutten van synthetische data kan de nauwkeurigheid van deze modellen vergroten, waardoor het een cruciale factor wordt om te overwegen voor bedrijven die de concurrentie een stap voor willen blijven. Synthetische data is een van de meest veelbelovende technieken die in opkomst zijn in het moderne deep learning, vooral computer vision. synthetischeAIdata wordt ondersteund door Microsoft voor Startups en maakt deel uit van het NVIDIA Inception-programma.

Website: syntheticaidata.com

