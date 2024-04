Bij K2view zijn we van mening dat elke onderneming haar data moet kunnen gebruiken om net zo disruptief en wendbaar te worden als de beste bedrijven in haar sector. Ons Data Product Platform biedt een vertrouwd, holistisch en realtime beeld van alles wat belangrijk is voor het bedrijf - of het nu gaat om klanten, leveranciers, werknemers, bestellingen, leningen of patiënten. Dit ene platform stimuleert veel gebruiksscenario's, waaronder Customer 360, testdatabeheer, dataprivacy, cloudmigratie, modernisering van oudere applicaties en meer – om bedrijfsresultaten te leveren in minder dan de helft van de tijd en tegen de helft van de kosten als elk ander alternatief . K2view Data Product Platform is binnen enkele weken uitrolbaar, schaalt lineair en past zich razendsnel aan veranderingen aan. Het ondersteunt moderne data-architecturen – data mesh, data fabric en data hub – in cloud-, on-premise of hybride omgevingen. De meest data-intensieve, toekomstgerichte bedrijven vertrouwen op het K2view Data Product Platform, waaronder AT&T, American Express, IQVIA, Verizon, Sun Life en Vodafone.

Website: k2view.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan K2View. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.