iplicit is de cloudgebaseerde boekhoudsoftware die is afgestemd op de gefrustreerde lokale gebruiker van oudere software. Iplicit biedt meer flexibiliteit en verbeterde rapportageniveaus, kan worden geïntegreerd met andere cloudapplicaties en biedt een naadloos migratiepad vanaf uw bestaande systeem. Het is de logische keuze voor organisaties die willen 'opstappen' naar financiële software van de volgende generatie. iplicit is ook gebouwd voor organisaties die de instapoplossingen ontgroeien.

Website: login.iplicit.com

