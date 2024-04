MOSTLY AI is de baanbrekende leider in het creëren van gestructureerde synthetische data. Het stelt iedereen in staat hoogwaardige, productie-achtige synthetische gegevens te genereren voor slimmere AI en slimmer testen. Synthetische datateams bij Fortune 100-bedrijven en anderen kunnen datasets creëren, wijzigen en delen op manieren die de ethische uitdagingen van het gebruik van echte, geanonimiseerde of dummy-data overwinnen. Door AI gegenereerde synthetische data zijn privé, zorgen voor een kortere time-to-data en brengen meer machine learning-modellen in productie.

