SwagUp is het enige end-to-end Swag-beheerplatform. Wij geloven dat swag ongelooflijk krachtig is, maar ook ongelooflijk ingewikkeld om te gebruiken. Alles wat we doen is erop gericht om het proces van het maken en verzenden van swag zo eenvoudig mogelijk te maken. Ons platform geeft u de mogelijkheid om productontwerp, creatie, inkoop, voorraadbeheer, gestroomlijnde distributie en wereldwijde logistiek allemaal op één plek te beheren. Onze krachtige mogelijkheden zoals Redeem (prachtige cadeau-ervaring), Shops (bouw uw eigen prachtige winkels rechtstreeks binnen ons platform) en integraties (trigger swag-distributie op basis van gebeurtenissen in uw HRIS, CRM enz.) geven u alles wat u nodig heeft om swag-beheer op orde te krijgen op de automatische piloot. We hebben het proces verticaal beheerd door onze eigen technologie en activiteiten te controleren, zodat we een ongeëvenaarde klantervaring kunnen bieden. Ga naar swagup.com voor meer informatie!

