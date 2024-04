AXOMO is een oplossing voor swagbeheer die is ontworpen om beloningen te bieden die een blijvende indruk maken. Uit onderzoek blijkt dat 52% van de merkartikelen binnen 30 dagen opnieuw wordt geschonken of weggegooid. Uw mensen (en de planeet) verdienen beter. Ons merkwinkelplatform is op maat gemaakt om duurzaamheidsinitiatieven te verbeteren en het enthousiasme te vergroten door mensen de kans te geven merkartikelen te kiezen die bij hen resoneren. Breng uw ideale relatiegeschenkenstrategie tot leven met automatisch terugkerend winkeltegoed, budgetten om de uitgaven voor verschillende groepen of locaties bij te houden, diepgaande gegevens over gebruikersbetrokkenheid en meer. We bieden unieke voordelen, waaronder on-demand productie, bulkbesparingen en opslag, productkwaliteitsgarantie, on-site klantenserviceteam en pre-launch onboarding-proces. Terwijl de toekomst van zakelijke swag verschuift naar prioriteit voor distributie op afstand en het bieden van een beter dan gemiddelde beloningservaring voor medewerkers, zijn wij hier bij elke stap om de relatiegeschenkstrategieën van onze klanten tot leven te brengen.

Categorieën :

Website: axomo.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan AXOMO. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.