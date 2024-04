Inkwell Global Marketing is een full-service merchandisebureau. We stroomlijnen en vereenvoudigen de inkoop, opslag en distributie van bedrijfsartikelen. Met ons toonaangevende platform kunnen gebruikers hun inventaris controleren, goederen verzenden en integreren met systemen en apps van derden om workflows te automatiseren. We bieden grootschalige merchandise-winkels, pop-up- en microsites en aangepaste e-commerce-oplossingen die kunnen worden geïntegreerd met uw bestaande platforms. Inkwell helpt organisaties hun imago aan de wereld te communiceren door merchandise te creëren die hun merk, overtuigingen en cultuur weerspiegelt. Bedrijfsmerchandise is een integraal onderdeel van de totale marketing- en public relations-inspanningen. Inkwell fungeert als verlengstuk van onze klanten en adviseert bij alle aspecten van het selecteren, ontwerpen, produceren en distribueren van swag. Logistiek, opslag en distributie spelen een integraal onderdeel van ons model. Wij bieden volledige opslagdiensten, waaronder: opslag, pick-and-pack, kitting, dropshipment en maatwerk.

