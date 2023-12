Bij PFL zijn we gespecialiseerd in het creëren van datagestuurde direct mail die authentieke momenten oplevert en de groei voor organisaties versterkt. Met een bewezen staat van dienst op het gebied van succes voor enkele van de grootste merken ter wereld, brengen wij de meting, personalisatie en voorspelbaarheid die u van digitale marketing verwacht naar de wereld van direct mail. Onze one-stop-shop-aanpak vereenvoudigt het uitvoeringsproces en beheert alles, van strategie en productie tot levering en meting. We gebruiken digitale tactieken in combinatie met gedenkwaardige direct mail-accenten, van ansichtkaarten en brieven tot 3D-mailers met logo-items, om de betrokkenheid te vergroten en de resultaten te verbeteren. We benutten de kracht van uw gegevens om campagnes op elke schaal te personaliseren, van honderden tot miljoenen, zodat uw klanten relevante en gepersonaliseerde berichten ontvangen. Bovendien integreert ons platform met uw CRM/MAP, zodat u eenvoudig de prestaties en ROI van direct mail kunt meten. Laat ons u helpen uw klanten te laten lachen met direct mail die boeiend, gepersonaliseerd en meetbaar is.

Website: pfl.com

