Naarmate meer bedrijven vertrouwen op AI-modellen om hun impact en hun bedrijfsresultaten te vergroten, groeit de behoefte aan het beheren, monitoren en optimaliseren van het gedrag van deze modellen in de praktijk. Superwise.ai is het bedrijf dat de gezondheid van AI-modellen in productie bewaakt en verzekert. Superwise.ai wordt al gebruikt door toporganisaties en monitort dagelijks miljoenen voorspellingen om de risico's te elimineren die voortvloeien uit het black-box-karakter van deze modellen: slechte beslissingen, ongewenste vooroordelen en problemen met de naleving. Hun AI-borgingsoplossing fungeert als de enige bron van waarheid voor alle belanghebbenden en geeft datawetenschaps- en operationele teams de juiste inzichten om hun gebruik van AI op te schalen door onafhankelijker en wendbaarder te worden en vertrouwen te krijgen in de werking van hun modellen. Geïmplementeerde gebruiksscenario's omvatten voorspellingen van de Customer Lifetime Value (CLV), fraudedetectie, lead scoring, acceptatie, kredietrisico en meer. Gartner wordt erkend vanwege zijn innovatieve technologie en aanpak en is onlangs superwise uitgeroepen tot 2020 Cool Vendor in Enterprise AI Governance.

Website: superwise.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Superwise. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.