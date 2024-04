Cleanlab, een pionier bij MIT en bewezen bij Fortune 500-bedrijven, biedt 's werelds populairste datacentrische AI-software. De meeste AI en Analytics worden belemmerd door gegevensproblemen (fouten bij het invoeren van gegevens, verkeerde labels, uitschieters, dubbelzinnigheid, bijna duplicaten, gegevensdrift, inhoud van lage kwaliteit of onveilige inhoud, enz.); Met Cleanlab-software kunt u deze automatisch corrigeren in elke afbeelding/tekst/tabelgegevensset. Dit codeloze platform kan ook grote datasets automatisch labelen en robuuste machine learning-voorspellingen bieden (via modellen die automatisch zijn getraind op automatisch gecorrigeerde gegevens). Wat kan ik krijgen van Cleanlab-software? 1. Geautomatiseerde validatie van uw databronnen (kwaliteitsborging voor uw datateam). De gegevens van uw bedrijf vormen uw concurrentievoordeel. Laat ruis de waarde ervan niet verwateren. 2. Betere versie van uw dataset. Gebruik de opgeschoonde dataset geproduceerd door Cleanlab in plaats van uw originele dataset om betrouwbaardere ML/Analytics te krijgen (zonder enige wijziging in uw bestaande code). 3. Betere ML-implementatie (kortere implementatietijd en betrouwbaardere voorspellingen). Laat Cleanlab automatisch de volledige ML-stack voor u afhandelen! Implementeer met slechts een paar klikken nauwkeurigere modellen dan de verfijnde OpenAI LLM's voor tekstgegevens en de modernste modellen voor tabel-/afbeeldingsgegevens. Zet ruwe data om in betrouwbare AI & Analytics, zonder al het handmatige datavoorbereidingswerk.

