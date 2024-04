Lightly AI

Lightly helpt machine learning-teams betere modellen te bouwen op basis van betere gegevens. Hiermee kunnen bedrijven de juiste gegevens selecteren voor modeltraining door gebruik te maken van actief leren. Selecteer op intelligente wijze de beste voorbeelden voor modeltraining via geavanceerde filtering en actief lerende algoritmen. * Breng uw klassenverdelingen in evenwicht, verwijder redundanties en vooringenomenheid in datasets. Label alleen de beste gegevens voor modeltraining totdat u uw doelnauwkeurigheid bereikt. * Analyseer de kwaliteit en diversiteit van uw datasets. Begrijp uw gegevens beter met de holistische inzichten van Lightly, van het grote geheel tot aan de kleinste nuances van uw gegevens. Ontdek klasseverdelingen, lacunes in datasets en representatievooroordelen vóór het labelen om tijd en geld te besparen. * Bewaak de prestaties van uw model tijdens de productie. Ontdek uitschieters en faalgevallen. * Selecteer gegevens die buiten de distributie vallen, rechtstreeks aan de rand of in de cloud. Gegevens terugsturen voor hertraining en bijwerken van het model. * Beheer uw dataset. Houd verschillende versies bij en zodra uw dataset klaar is, kunt u deze eenvoudig met één klik op de knop delen, voorzien van labels. Dat is Lightly: het end-to-end actieve leren

