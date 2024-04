Picsellia biedt een volledige AI-ontwikkelstack die is geoptimaliseerd voor afbeeldingen: het omvat elke stap die nodig is om een ​​computervisiemodel in productie te nemen. Gebruikers kunnen hun AI-modellen rechtstreeks op het platform structureren, bedienen en verbeteren. De belangrijkste kenmerken van Picsellia: * Gegevensbeheer: bewaar, zoek, filter en annoteer uw gegevens op één enkele plek. Dankzij de gecentraliseerde en intuïtieve labelinterface van Picsellia kunnen uw teams tegelijkertijd aantekeningen maken. * Experimenten volgen: volg en vergelijk uw experimenten en vind uw best presterende model. Zodra dat is gebeurd, helpt Picsellia u de beste hyperparametercombinatie te vinden om de prestaties van uw model te optimaliseren. * Verwerkingen: voer taken zoals gegevensvergroting rechtstreeks op het platform uit. Automatiseer uw processen en start ze op het door u gewenste tijdstip en op de door u gewenste gegevens. * Modelimplementatie: implementeer uw modellen in slechts één minuut in productie, met of zonder server. U beschikt over een schaalbaar en serverloos API-eindpunt! * Modelmonitoring: controleer de prestaties van uw model in realtime. Identificeer en los potentiële foutgevallen op, voordat uw klanten hiermee te maken krijgen. Waarschuwingen instellen. * Geautomatiseerde pijplijnen: verander uw CV-levenscyclus in een workflow. Visualiseer en bekijk uw voorspellingen direct om uw trainingsgegevens te verbeteren en de efficiëntie van uw modellen te vergroten. Picsellia is ontworpen om zo uitbreidbaar mogelijk te zijn. Onze klanten zitten niet vast aan onze producten omdat we een open omgeving bieden. Het bevordert de samenwerking, vermindert het aantal mislukkingen en schaalt mee met uw bedrijf.

Website: picsellia.com

