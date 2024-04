SMTPServer is het enige alles-in-één digitale marketingplatform waarmee B2B- en B2C-ondernemingen, e-commercehandelaren en bureaus klantrelaties kunnen ontwikkelen via digitale marketingcampagnes, transactionele berichtenuitwisseling en marketingautomatisering. In tegenstelling tot andere marketingoplossingen die zijn ontworpen voor budgetten en ervaring op ondernemingsniveau, voldoet de alles-in-één suite van SMTPServer aan de marketingvereisten van groeiende MKB-bedrijven op concurrerende markten. SMTPServer is in 2020 opgericht met als doel de meest effectieve marketingkanalen voor alle bedrijven beschikbaar te maken. SMTPServer, met hoofdkantoor in Letland, ondersteunt meer dan 30.000 actieve gebruikers in 80 landen. Ze erkennen dat uw e-mailvereisten uniek zijn, ongeacht of u ontwikkelaar, marketing, CEO van een klein bedrijf of programmamanager bij een grootbedrijf bent. Daarom biedt SMTPServer een unieke klantcommunicatieoplossing voor elke stap in de ontwikkeling van uw bedrijf.

