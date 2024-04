SiMa.ai™ is een machine learning-bedrijf dat het eerste softwaregerichte, speciaal gebouwde MLSoC™-platform in de sector levert. Met drukknopprestaties maken we moeiteloze ML-implementatie en schaalbaarheid aan de embedded edge mogelijk door klanten in staat te stellen elk computervisieprobleem aan te pakken en tegelijkertijd 10x betere prestaties te bereiken bij het laagste vermogen. In eerste instantie gericht op computer vision-toepassingen, wordt SiMa.ai geleid door technologen en zakenveteranen, ondersteund door een reeks topinvesteerders die zich inzetten om klanten te helpen ML op hun platforms te brengen.

