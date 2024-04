Hopsworks is een collaboratief ML-platform met de hoogst presterende Feature Store voor batch- en realtime gegevens. Gebouwd rond de meest geavanceerde en modulaire functiewinkel in de branche die naadloze integratie biedt voor bestaande pijplijnen en helpt modellen sneller in productie te brengen. Wat en waarom? Een feature store is een platform voor het beheren van functies bij het bouwen en implementeren van machine learning-modellen. Een Feature Store, zoals Hopsworks, wordt gebruikt voor snellere iteratie en snellere implementatie van modellen naar productie. Het is gunstig voor het gemakkelijker schalen en verplaatsen van real-time machine learning-use cases en voor het verhogen van de productiviteit voor data- en AI-teams. Integratie Als open en modulair platform integreert Hopsworks met alle belangrijke tools in het Data Science-ecosysteem en kan het als beheerde oplossing op alle cloudplatforms worden ingezet. Hopsworks is een Python-Centric-platform, uw bestaande Python-code en pipeline kunnen naadloos worden gebruikt met Hopsworks en op onze bedrijfsoplossing kunt u uw eigen bibliotheken of elk gewenst framework installeren en aan een lokale jupyter-omgeving werken.

Website: hopsworks.ai

