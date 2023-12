Serviceform – De enige software die uw bedrijf nodig heeft voor verkoop, ondersteuning en marketing Heeft u websitebezoekers, maar converteert u deze niet naar klanten? Laten we dat veranderen! Serviceform helpt bedrijven over de hele wereld websitebezoekers om te zetten in inkomsten. Dit wordt gedaan door tools voor leadgeneratie, analyses om het gedrag van websitebezoekers te identificeren en een CRM te combineren om één oplossing te bieden voor websiteconversie en klantenbeheer. Onze visie is om een ​​wereldwijd toonaangevend bedrijf te zijn dat zich richt op het verleggen van de grenzen van online leadgeneratie en communicatie. Wij willen de enige software zijn die uw bedrijf nodig heeft voor verkoop, ondersteuning en marketing. Serviceform is een in Finland gevestigd SaaS-bedrijf. We streven ernaar de best mogelijke tools voor leadgeneratie en analysetools te ontwikkelen. We willen ondernemers in staat stellen weloverwogen beslissingen te nemen en hun bedrijf voorspelbaar te laten groeien. Over onze technologie bieden we een alles-in-één softwareplatform dat bedrijven helpt hun verkoop-, marketing- en klantenondersteuningsproces te vereenvoudigen. • De enige zes websiteconversietools die u nodig heeft: Chatbot, Livechat, Dynamisch formulier, Gesprekslandingspagina, Engagement-chatbot, Pop-up en Zwevende balk. • Beheertools: Flex xRM, Ourly Meeting-planner, Website-analyse en Cookie-banner. • Communicatiemiddelen: Sociale inbox, e-mail- en sms-campagnebouwer.

Website: serviceform.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Serviceform. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.