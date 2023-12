Werk harder en slimmer met Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 jaar als pionier en waardeleidende software-as-a-service-leverancier voor cloud-CRM en verkoopautomatisering. Klantendatabase Beheer van verkooppijplijnen Leads, contactpersonen, accounts, kansen, campagnes, offertes Realtime waarschuwingen Verkoopscripts Outlook naar CRM en GMail naar CRM Scoring van leads, accounts en kansen Druppelcampagnes Workflow Aanpasbare rapporten, analyses en dashboards Aanpasbare webformulieren Enquêtes Mobiele verkoop Apps voor iOS en Android API en integraties met Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe en nog veel meer. Wij maken Sales beter, met gebruiksvriendelijke, maar toch volledig aanpasbare point-and-click-cloudoplossingen voor Sales die u op de hoogte houden van realtime klantinformatie. U krijgt een systeem dat voor u wordt gebouwd. We configureren de CRM, rollen deze uit en trainen gebruikers met onze interne professionele diensten. Ook bouwen wij maatwerk en integraties voor u. Nieuwe mobiele apps voor iOS en Android. Maak contacten en sla e-mails op in uw Contacten, vanuit uw e-mailaccount, met nieuwe e-mailplug-ins voor Microsoft 365 Outlook en Gmail. We verenigen al uw verkoop, marketing, klantenservice en Quote to Cash, alles in één eenvoudig platform dat vooraf is geïntegreerd en volledig aanpasbaar is door zakelijke gebruikers zonder code en met het gemak van aanwijzen en klikken. Perfect voor zowel kleine tot middelgrote bedrijven als grote ondernemingen.

