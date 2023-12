"Of je nu CEO of VP Sales bent, het verkoopcompensatieplan is waarschijnlijk het krachtigste instrument dat je hebt om de verkoopstrategie te stimuleren." Mark Roberge VP Sales bij Hubspot. Met Qobra kunt u de berekening, het delen en de validatie van uw commissies automatiseren! Stop met het verspillen van tijd met Excel, verminder het aantal fouten en verhoog de motivatie van uw verkoop met realtime zichtbaarheid! CRO, Head of Sales, Sales Ops, voor uw verkoopteams is Qobra de tool die uw verkoopprestaties zal stimuleren en verhogen.

Website: qobra.co

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Qobra. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.