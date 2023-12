QCommission is krachtige, flexibele software voor verkoopcommissies. Het berekent de beloning van uw verkopers nauwkeurig en vermindert fouten met betrekking tot spreadsheets en handmatige methoden. Hiermee kunt u commissies berekenen zodra de commissieperiode voorbij is, wat veel tijd bespaart. Het kan berekende commissies op een gedetailleerde en duidelijke manier communiceren. Met QCommission kan de compensatiebeheerder begunstigden, producten, klanten, plannen, incentives, quota, betalingsfrequentie, enz. in het systeem vastleggen. Het maakt het mogelijk crediterings- en berekeningsregels voor verschillende prikkels vast te stellen. Het helpt bij het invoeren of importeren van prestatietransacties in het systeem en het berekenen van prikkels zo vaak als nodig is. Prestatietransacties kunnen zo vaak als nodig worden verwerkt, gecrediteerd en berekend, zelfs meerdere keren per dag. Aanpassingen aan de transacties kunnen in het systeem worden gedaan en verwerkt. Dankzij de volledige en uitgebreide rapportagemogelijkheid kan de gebruiker alle berekeningen in een zeer gedetailleerde vorm rapporteren. QCommission voldoet aan de vereisten van GDPR, SOC en kan naleving aantonen.

Website: qcommission.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan QCommission. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.