ElevateHQ is software voor verkoopcommissies die is gebouwd voor groeiende verkoopteams. Maar we stoppen niet alleen bij het automatiseren van verkoopcommissies. ElevateHQ is ontworpen om de manier te verbeteren waarop bedrijven verkoopprikkels gebruiken om hun werknemers te motiveren. Wij geloven dat geweldige resultaten alleen worden bereikt als mensen gemotiveerd zijn - en ons product is eenvoudigweg een verlengstuk van die filosofie. Op een meer dagelijks niveau neemt ons product het lastige werk achter de handmatige berekening van verkoopstimulansen weg en stelt bedrijven in staat te experimenteren met spiffs - die voor elke vertegenwoordiger werken - en niet alleen voor toppresteerders.

Website: elevate.so

