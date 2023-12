Commissionly is de eerste cloudgebaseerde webapp voor het beheer van verkoopcommissies en verkoopcompensaties die 100% gericht is op kleine tot middelgrote bedrijven. Onze ongecompliceerde tools voor het importeren van gegevens, op wizards gebaseerde tools voor doel- en compensatieplannen en commissie-instelling zorgen ervoor dat u binnen enkele minuten aan de slag kunt. Ons product met veel functies voldoet aan al uw commissiebehoeften, hoe ingewikkeld ook. We hebben de mogelijkheid voor u om omzet- of productgebaseerde commissies, vaste of gelaagde commissies, terugkerende commissies, gesplitste commissies, oplopende en aflopende commissies en zelfs matrixcommissies te creëren. We passen ons ook aan uw behoeften aan als u een uniek compensatieplan heeft. U en uw begunstigden hebben overal toegang tot hun informatie via ons webdashboard, en u kunt eenvoudig rapporten opstellen om snel commissie-uitbetalingsbedragen te genereren. Schrijf je vandaag in!

Website: commissionly.io

