Pyramid Analytics

Pyramid is een analytisch besturingssysteem op bedrijfsniveau dat kan worden geschaald van selfservice-analyses voor één gebruiker tot gecentraliseerde implementaties voor duizend gebruikers, van eenvoudige maar effectieve datavisualisaties tot geavanceerde machine learning-mogelijkheden. Het agnostische Analytics-besturingssysteem beschikt over een universele client voor elk apparaat en besturingssysteem. Het kan op de meeste platforms worden geïnstalleerd, zowel op locatie als in de cloud, en kan werken tegen en met de meeste populaire datastacks. Met Pyramid kunnen gebruikers en organisaties de balans vinden tussen selfservice-productiviteit en beheer. Het is een adaptief analyseplatform dat verschillende mogelijkheden en ervaringen biedt op basis van de behoeften en vaardigheden van gebruikers, terwijl de inhoud wordt beheerd als een gedeelde bron. Het is ontworpen om de gehele besluitvormingsworkflow van uw organisatie te ondersteunen en iedereen de tools te geven om zelfbedieningsanalyses uit te voeren. Belangrijk is dat het Analytics OS het ‘last mile’-probleem oplost, waardoor de kloof wordt gedicht tussen de vastgestelde analysestrategie van uw organisatie en de feitelijke implementatie van analyses. Pyramid beschikt over zes afzonderlijke analysemodules (Model, Formulate, Discover, Illustrate, Present en Publish) – plus een beheerconsole en een contentmanagementsysteem – om een ​​werkelijk universele analyse-ervaring te bieden voor de gehele analyseworkflow.

