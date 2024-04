Savant Labs

Savant is een cloud-native no-code platform om end-to-end analytische processen te automatiseren via drag-and-drop-workflows. Het biedt analisten honderden point-and-click-connectoren voor toegang tot gegevens uit bedrijfsapplicaties, spreadsheets en dataplatforms, drag-and-drop-widgets om gegevens op te schonen, voor te bereiden, te combineren, te transformeren en te analyseren, en uitgebreide generatieve AI-mogelijkheden voor elke gebruiker. stap van de analytische workflow. Inzichten kunnen rechtstreeks worden geautomatiseerd in bedrijfsapplicaties, BI-dashboards, communicatie-apps en databases. Savant beschikt ook over geavanceerde automatiseringsmogelijkheden om workflows te automatiseren op basis van schema's of gebeurtenissen en triggers van externe systemen om inzichten naar zakelijke belanghebbenden te verheffen voor tijdige zakelijke acties.

Categorieën :

Website: savantlabs.io

