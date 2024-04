Verander uw klanten in succesverhalen met ingebouwde analyses. Met Bold BI van Syncfusion kunt u hoogwaardige BI en analytics in uw applicaties integreren. Het is een complete business intelligence-oplossing waarmee iedereen prachtige, geavanceerde dashboards kan maken. Het wordt geleverd met een compleet data-integratieplatform om de zwaarste uitdagingen op het gebied van datavoorbereiding aan te kunnen. Van ruwe databronnen tot volledig interactieve dashboards: Bold BI overbrugt in recordtijd de kloof tussen data en bruikbare inzichten. Het platform biedt integratie met meer dan 130 van de meest voorkomende gegevensbronnen, waaronder Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server en Oracle, evenals generieke toegang tot elke gegevensbron met een REST API. Extra Bold BI-functies zijn onder meer: ​​• Analyses eenvoudig insluiten met een JavaScript SDK. • End-to-end ondersteuning, van onboarding tot eindproduct. • Moderne data-architectuur – geen eigen kubussen. • Krachtige SDK afgestemd op alle belangrijke raamwerken. • Overal inzetbaar. • Ervaring met eenmalige aanmelding met OAuth2 en OpenID. • Schaalbare licenties zonder verrassingen. • Ontwerpfuncties met slepen en neerzetten. • Realtime samenwerking op dashboards. • Integratie met Office 365 en Active Directory. Syncfusion is er trots op een grote verscheidenheid aan klanten te kunnen bedienen, van individuele ontwikkelaars tot Fortune 500-bedrijven. Al meer dan twintig jaar heeft het bedrijf een van de meest indrukwekkende collecties UI-bedieningselementen op de markt gepolijst. Het kanaliseren van de expertise op het gebied van datavisualisatie in de vereenvoudigde maar uitgebreide Bold BI-oplossing is de volgende stap in het voorzien in de behoeften van de ontwikkelaarsgemeenschap. Om het succes van elke klant te garanderen, staan ​​de ondersteuningsteams van Syncfusion klaar om te helpen in elke fase. Vanaf de introductie tot en met eventuele implementatie-uitdagingen die zich kunnen voordoen, streeft het bedrijf ernaar niet alleen tools, maar ook expertise aan te bieden. OPMERKING: Oudere recensies kunnen verwijzen naar de historische productnaam

Categorieën :

Website: boldbi.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Bold BI. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.