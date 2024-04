Selfr is een plug-and-play AI-aangedreven platform dat data-analisten en zakenmensen helpt bij het bouwen van geautomatiseerde pijplijnen die gegevens uit meerdere bronnen omzetten in live BI-dashboards. Het elimineert de noodzaak om dure data-ingenieurs in te huren om een ​​datastack te bouwen en te onderhouden, en automatiseert een groot aantal vervelende handmatige taken.

Categorieën :

Website: selfr.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Selfr. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.