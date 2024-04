Bedrijfsrapportage hoeft geen IT-team of budget te belasten. Bolds Reports van Syncfusion transformeert zowel de manier waarop een organisatie haar gegevens presenteert als de ervaring die haar stakeholders daarbij opdoen. Met de lokale oplossing van Bold Reports, geïntegreerde rapportagetools en rapportviewer SDK kan een team een ​​echt modern rapportbeheersysteem implementeren met geavanceerde functies en een onbeperkt aantal gebruikers. Maak en bewerk rapporten met de Report Designer, die gebruik maakt van de UI-expertise van Syncfusion om tientallen rapportitems, interactieve functies, aantrekkelijke stijlen en aanpasbare opmaakopties te bieden. Gebruik vervolgens de Report Server om uw rapporten te publiceren en exporteren, de toegangsrechten ervan te beheren en deze aan gebruikers op internet te leveren. Wanneer rapporten overal beschikbaar zijn, kunnen relevante belanghebbenden samenwerken om betere zakelijke beslissingen te nemen. Syncfusion is er trots op een grote verscheidenheid aan klanten te kunnen bedienen, van individuele ontwikkelaars tot Fortune 500-bedrijven. Al meer dan twintig jaar heeft het bedrijf een van de meest indrukwekkende collecties UI-bedieningselementen op de markt gepolijst. In de loop van dat werk ontdekte het bedrijf de noodzaak om de manier waarop bedrijven essentiële bedrijfsrapporten maken, opslaan en delen te vereenvoudigen, en ging het vervolgens op zoek naar een webgebaseerde oplossing voor rapportbeheer. Het resultaat is Bold Reports, dat de details verwerkt, zodat makers van rapporten zich kunnen concentreren op het grote geheel. Om het succes van elke klant te garanderen, staan ​​de ondersteuningsteams van Syncfusion klaar om te helpen in elke fase. Vanaf de introductie tot en met eventuele implementatie-uitdagingen die zich kunnen voordoen, streeft het bedrijf ernaar niet alleen tools, maar ook expertise aan te bieden. OPMERKING: Oudere recensies kunnen verwijzen naar de historische productnaam

