De missie van UNLESS is om gebruikers op menselijke voorwaarden met hun apparaten te laten communiceren, door gebruikersinterfaces in een dialoog te veranderen. Ons conversational UI-platform biedt bedrijven een AI-gestuurde oplossing die een persoonlijk gesprek met elke gebruiker mogelijk maakt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een verscheidenheid aan UI-componenten die eenvoudig aan elk bestaand product kunnen worden toegevoegd zonder dat hiervoor technische expertise vereist is.

